Zalewski si taglia le ferie: sarà in Portogallo con Mourinho

Il giallorosso, appena escluso dal Mondiale in Qatar, decide di rinunciare a qualche giorno di vacanza e raggiungere i compagni in ritiro

Dieci giorni di vacanza, poi di nuovo al lavoro. In Portogallo dove lo attende la seconda preparazione di una stagione fin qui poco esaltante. Nicola Zalewski, fresco di eliminazione al Mondiale con la sua Polonia, ha deciso di rinunciare a un paio di giorni di ferie per farsi trovare pronto all’aeroporto direzione Algarve. Con lui ci sarà anche Vina mentre Dybala e Rui Patricio raggiungeranno i compagni ormai di ritorno a Trigoria dopo Natale visto che Argentina e Portogallo sono ancora in corsa in Qatar.