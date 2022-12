Roma, Wijnaldum accelera tra vacanze e allenamenti: “Relax dopo una dura sessione”

Relax, ma anche corsa e allenamenti sempre più intensi in vista di un ritorno che ora si avvicina davvero. Gini Wijnaldum prosegue il suo programma di recupero dall'infortunio subìto in estate e continua ad aggiornare i tifosi tramite social: il centrocampista olandese della Roma ha condiviso su Instagram una serie di scatti che lo ritraggono sorridente in spiaggia. "Relax dopo una dura sessione", il messaggio dell’olandese dopo la seduta di allenamento. Wijnaldum pochi minuti dopo ha pubblicato un video in cui effettua alcuni scatti durante la seduta odierna in palestra indossando il kit d'allenamento della Roma.