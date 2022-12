La Roma molla Bereszynski, virata su Odriozola

La Roma continua a cercare un sostituto di Karsdorp. I giallorossi, riporta Tuttosport, hanno mollato la pista Bereszynski (terzino destro della Sampdoria) per andare decisi su Alvaro Odriozola, ora al Real Madrid. In uscita, invece, è stata definita la cessione del centrocampista Edoardo Bove al Lecce, anche se c'è stato un tentativo di inserimento del Sassuolo nel caso in cui si fosse riaperta la trattativa per il trasferimento di Frattesi ai giallorossi.