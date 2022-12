Calciomercato Roma: Smalling proposto all’Inter. Il contratto scade a giugno

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Smalling è stato proposto all'Inter. Il difensore centrale della Roma non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza a giugno 2023. L'incontro tra il suo agente, James Featherstone, e Tiago Pinto è avvenuto, ma ancora non ci sono novità sull'eventuale prolungamento. Alla porta sembra esserci l'Inter e sarebbe la terza cessione ai nerazzurri dal 2021 dopo Dzeko e Mkhitaryan. Se l'inglese dovesse decidere di abbandonare la Capitale, i dirigenti della squadra milanese potrebbero valutare la proposta dell'entourage di Smalling, ma al momento sono concentrati sul rinnovo di De Vrij.