Zalewski, dal rinnovo al ruolo: è il 2023 della maturità per il Golden Boy

Nicola Zalewski, è il momento di diventare grandi. Le prestazioni poco convincenti con la Polonia nei due match del Mondiale (73 minuti giocati) contro il Messico ai gironi e agli ottavi con la Francia, hanno ridimensionato le aspettative che avevano Mourinho e i tifosi romanisti. Il classe 2002, che adesso si farà qualche giorno di vacanza e poi dovrebbe raggiungere i compagni per il ritiro in Portogallo, è migliorato tanto con lo Special One e non smette mai di ricordarlo: "Mi ha aiutato molto anche in momenti difficili della mia vita - ha detto a Dazn. Lo devo ringraziare". Ma, dopo i primi tre mesi positivi della scorsa stagione, deve ritrovarsi. Il club giallorosso vorrebbe comunque blindare il talentino di Tivoli per respingere l'interessamento di alcune squadre italiane che hanno chiesto informazioni come Juventus, Inter e Milan. Prima della partenza per il Qatar, infatti, c'erano stati dei contatti tra la Roma e l'entourage di Zalewski per trattare il rinnovo del contratto fino al 2027.