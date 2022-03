La Roma si prepara ad incontrare il Vitesse. Mercoledì la conferenza di Mourinho

C'è feeling tra i Friedkin e Totti. Svilar non rinnova con il Benfica. Tiago Pinto tiene d'occhio anche Diogo Dalot

Mentre Trigoria vorrebbe riaprire le porte a Francesco Totti, la Roma adesso punta all'Europa. I tre punti ottenuti nello scontro diretto sabato pomeriggio con l’Atalanta hanno restituito alla Roma la consapevolezza di avere ancora la possibilità di dare una svolta alla stagione, tornando pienamente in corsa per un piazzamento che garantirebbe ai giallorossi di tornare a giocare una competizione più prestigiosa delle Conference League. Inoltre insieme ai giallorossi anche la Lazio di Sarriè tornata in carreggiata: sul bilancio stagionale e il sogno Coppa si affaccia la prospettiva dell’ultimo derby stagionale in programma tra due settimane all’Olimpico. Prima però per gli uomini di Mourinho è tempo di pensare al prossimo impegno in programma giovedì 10 marzo alle 18:45 contro il Vitesse, valido per gli ottavi di finale. Dopo la prima fase di vendita dei biglietti, riservata ai titolari dell'abbonamento 2021-22, oggi alle ore10:00 è scattata la vendita libera dei tagliandi. In Olanda c'è un problema di ordine pubblico relativo al calcio e ai tifosi. È un dato di fatto dopo che in queste ultime settimane si sono registrati episodi praticamente in ogni giornata di campionato. Tantissime le gare sospese per il lancio di oggetti in campo. Il tecnico del Vitesse Thomas Letsch al momento non sembra scosso dall'accaduto, ma concentrato sulla gara di giovedì: "Abbiamo un calendario pieno di gare. Con anche la nostra bella avventura europea, contro l'AS Roma. La nostra attenzione deve essere anche completamente sul gioco. Vogliamo fare una bella esibizione per il nostro pubblico". Intanto mercoledì alle 18.45 si terrà la conferenza stampa dello Special One, che torna a parlare dopo la squalifica di due turni in Serie A. Come di consueto per le gare europee il tecnico giallorosso sarà affiancato da un calciatore.