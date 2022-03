Vitesse, Letsch: “Contro la Roma vogliamo fare una bella prestazione”

Il tecnico aggiunge poi: "Abbiamo un calendario pieno di gare, ma stiamo vivendo una bella avventura Europea"

Il tecnico del Vitesse Thomas Letsch è intervenuto ai microfoni del quotidiano olandese De Gelderlander. La gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Conference League si giocherà in casa degli avversari questo giovedì alle 18:45 con il ritorno fissato alle ore 21 allo Stadio Olimpico il 17 marzo. Fra i vari temi trattati nell'intervista, l'allenatore tedesco ha parlato anche della Roma: "Abbiamo un calendario pieno di gare. Con anche la nostra bella avventura europea, contro l'AS Roma. Ovviamente riceviamo più domande sulla guerra rispetto ai giocatori di altri club. Ma la nostra attenzione deve essere anche completamente sul gioco. Vogliamo fare una bella esibizione per il nostro pubblico".