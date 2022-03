Il sogno dell’Europa con vista sul derby

Zona Champions a sei punti ma Mourinho ha trovato finalmente la sua squadra. Ora per non deve sbagliare le prossime quattro partite che possono decidere la stagione

In questo campionato che assomiglia sempre più a una mano di traversone Roma e Lazio ritrovano all’improvviso stimoli validi per l’Europa. Le due squadre della Capitale, si legge su Il Tempo, sono passate dal classico "fuori da tutto" a tornare in corsa almeno per l’Europa League se non addirittura per "quella che conta". Da qui alla fine della stagione Roma e Lazio saranno proiettate quasi totalmente all’unico obiettivo finale: giocare in Europa il prossimo anno. Ma sul bilancio stagionale e il sogno dell’Europa si affaccia la prospettiva dell’ultimo derby stagionale in programma tra due settimane all’Olimpico.Una sfida non più d’alta classifica come qualche anno addietro, ma pur sempre carica di fascino ed aspettative: soprattutto da parte dei tifosi. Ma prima del match che può cambiare tutto, c’è un altro turno di campionato. La Roma andrà a far visita all’Udinese, ma soprattutto dovrà pensare al doppio appuntamento di coppa. C’è infatti ancora aperta la finestra Conference che la vedrà di fronte al Vitesse: cento ottanta minuti che posso far male ma per certi versi anche bene alla squadra di Mourinho.