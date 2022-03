Vitesse-Roma: al via la vendita libera dei biglietti

La seconda fase per l'acquisto dei tagliandi terminerà domani 8 marzo alle ore 13:00

È tempo di pensare all'Europa per Mourinho dopo la vittoria contro l'Atalanta. Il prossimo impegno della squadra dello Special One è in programma giovedì 10 marzo alle 18:45 contro il Vitesse, valida per gli ottavi di finale di Conference League. Dopo la prima fase di vendita dei biglietti, riservata ai titolari dell'abbonamento 2021-22, oggi alle ore 10:00 è scattata la vendita libera dei tagliandi.