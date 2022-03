Calciomercato Roma, derby con la Lazio per Kostic

L'esterno dell'Eintracht ha il contratto in scadenza nel 2023. I giallorossi sono interessati

Tra pochi giorni Roma e Lazio saranno una di fronte l'altra per il derby della capitale. Intanto la sfida tra le due squadre si accende sul mercato. Secondo Calciomercato.com sono interessate a Kostic. L'esterno dell'Eintracht Francoforte ha il contratto in scandeza nel 2023 e potrebbe lasciare la germania. Già in estate era stato accostato ai giallorossi ma la richiesta del club era troppo alta. In estate con il rischio di perderlo a parametro zero, il club tedesco potrebbe abbassare le pretese.