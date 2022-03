Vitesse-Roma: mercoledì alle 18:45 la conferenza stampa di Mourinho

Dopo la squalifica di due turni in Serie A lo Special One torna a parlare. La partenza della squadra è prevista il 9 marzo dopo gli allenamenti

L'UEFA ha reso noto il media program per le gare di andata degli ottavi di finale di Conference League, che vedranno impegnati la Roma nel primo dei due confronti con il Vitesse. Alle 18.45 si terrà la conferenza stampa di José Mourinho, che torna a parlare dopo la squalifica di due turni in Serie A. Come di consueto per le gare europee il tecnico giallorosso sarà affiancato da un calciatore. La conferenza si terrà nella sala stampa del Gelredome di Arnhem. La squadra giallorossa si allenerà al mattino a Trigoria. Rifinitura in programma alle 11.30, alla quale seguirà la partenza per l'Olanda.