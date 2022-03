Mercato Roma, Svilar non rinnova con il Benfica: c’è anche la Real Sociedad

Mourinho vorrebbe il portiere serbo, in questi giorni deciderà se accettare l'offerta dei giallorossi

Svilar, poriere del Benfica classe 99 è il nuovo obiettivo per la porta giallorossa. Il giocatore, come riporta Sky in questi giorni deciderà se accettare l'offerta della Roma che nella settimana scorsa si è mossa anche per cercare una soluzione che in qualche modo possa favorire il Benfica. Tra le idee anche quella di una percentuale sulla futura rivendita. Svilar non rinnoverà il contratto che è in scadenza in estate ma c'è anche la concorrenza della Real Sociedad.