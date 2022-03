Il tecnico parla con i giocatori all’intervallo

Sabato Mourinho ha deciso di assistere alla sfida con l’Atalanta da una saletta riservata all’interno dell’Olimpico

Lontano dagli occhi di tutti, tranne che dei suoi giocatori si legge su Il Tempo. Sabato Mourinho ha deciso di assistere alla sfida con l’Atalanta da una saletta riservata all’interno dell’Olimpico, mostrandosi ai riflettori solo per pochi secondi al momento di attraversare la mixed zone. Durante l’intervallo però un contatto video con la squadra c’è stato, per fare il punto con i suoi giocatori in vista dalla ripresa. Una mossa studiata dallo Special One per mantenere alta la concentrazione e caricare di più il gruppo in uno dei momenti chiave della stagione, che ha portato i frutti sperati dopo una battaglia di oltre 50′ andata in scena nel secondo tempo. Un episodio che potrebbe essere già accaduto a La Spezia, quando il tecnico scelse di guardare il match sul pullman giallorosso insieme ai collaboratori Rapetti e Nuno Santos. Sicuramente non si ripeterà giovedì ad Arnhem, quando Mourinho tornerà in panchina nell’ottavo di finale d’andata di Conference League contro il Vitesse: dopo il match la Roma rimarrà in Olanda e sabato volerà ad Udine per la gara contro gli uomini di Cioffi in programma domenica alle 18.