Roma, Kumbulla suona la carica: “Prepariamoci all’impegno europeo” – FOTO

La vittoria sull'Atalanta ha galvanizzato la Roma. Tra i migliori in campo della sfida sabato è stato sicuramente Kumbulla che tramite un post su Instagram ha caricato la squadra in vista della partita di Conference League dei giallorossi, in programma giovedì alle 18:45 contro il Vitesse. "Insieme, prepariamoci all’obiettivo europeo" ha scritto il difensore. L'albanese è stato ammonito contro i bergamaschi e, in quanto diffidato, salterà la sfida all'Udinese di domenica. Con ogni probabilità sarà titolare in Europa per far riposare uno tra Smalling e Mancini dati i molti impegni ravvicinati che comprendono anche il derby, di fondamentale importanza non solo per la supremazia territoriale, ma anche per quanto riguarda la classifica.