Vitesse, disordini e caos sugli spalti. Tifosi preoccupati: “Via le mele marce”

Nelle ultime settimane i sostenitori del Vitesse protagonisti in negativo negli stadi tra scontri, lancio di oggetti e fumogeni: alcuni hanno deciso di disertare la trasferta di Roma perché non a loro agio

In Olanda c'è un problema di ordine pubblico relativo al calcio e ai tifosi. È un dato di fatto dopo che in queste ultime settimane si sono registrati episodi praticamente in ogni giornata di campionato e per ben due volte sono stati protagonisti anche i sostenitori del Vitesse, prossimi avversari della Roma in Conference League. Venerdì il match in casa contro lo Sparta è stato sospeso per il lancio di oggetti e fumogeni verso il portiere ospite, così come alcune settimane prima i tifosi del Vitesse si erano scontrati con quelli dell'Utrecht. Qualcosa di simile era accaduto anche contro l'Utrecht, match sospeso anche quello più di una volta per lo stesso motivo. La questione relativa all'ingresso negli impianti di materiale pirotecnico che viene fatto esplodere (o peggio lanciato verso il settore avversario) durante le partite sta diventando importante e frequente in tutti i campi. Durante la partita sospesa venerdì un fumogeno è stato fatto anche esplodere vicino a una telecamera di 'Espn', con il cameramancostretto a lasciare lo stadio. L'emittente ha deciso di togliere poi quel tipo telecamera anche in altri campi, come al 'De Kuip' dove è posizionata in mezzo ai tifosi. Per cui niente immagini sul fuorigioco. Un paradosso considerando che lo stesso Vitesse (che ha proprietario russo) aveva definito quel match 'di pace' in relazione alla guerra in Ucraina.