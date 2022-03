Totti, è riesplosa la voglia di Roma: ecco gli indizi per il ritorno del Re

Il Capitano è tornato spettatore fisso all'Olimpico. La stima con i Friedkin e Mourinho è forte, ora le porta sono aperte

Uscita 25 del Raccordo, ma da casa sua può decidere anche di osare per vie interne. Il tragitto è di circa 9 chilometri, poi dipende dal traffico ma quando lo vedi come fai a non farlo passare? Francesco Totti quella strada la conosce bene e avrebbe voluta percorrerla ogni giorno della sua vita. Lo ha fatto per 25 anni da calciatore, poi qualche mese da dirigente anche se non erano chiari i motivi. Poi la sbarra si è abbassata, e Totti ha svolto (bene) altre mansioni fuori da quella che era casa sua. Fuori da Trigoria. La voglia di tornare a fare quella strada, e non solo per portare Cristian, non è mai mancata. Ed è tornata forte in questi mesi. Intanto ha ripercorso con frequenza quella che porta all’Olimpico dove non è praticamente mai mancato in campionato nel 2022. Con De Rossi, con il figlio oppure ospite del main sponsor romanisti di cui è global ambassador. Una voglia di Roma che è riesplosa con l’arrivo di Mourinho sulla panchina e con i Friedkin pochi seggiolini lontani da lui.