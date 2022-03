Roma, dalle 16 in vendita il mini abbonamento per le ultime tre gare casalinghe

Torna il pacchetto per le partite contro Salernitana, Bologna e Venezia. Prezzi a partire da 30 euro

Da oggi alle 16 è disponibile il mini abbonamento per le gare contro Salernitana, Bologna e Venezia. L'iniziativa del pack da 3 gare aveva avuto molto successo per le partite di gennaio ma la riduzione della capienza ha costretto la società giallorossa ad annullarli. Prezzi a partire da 30 euro, ecco il comunicato della Roma: "Torna il 3 Pack! Torna la possibilità di acquistare i biglietti di 3 partite casalinghe della Roma a un prezzo speciale! Dalle ore 16 di lunedì 7 marzo sarà possibile assicurarsi il pacchetto valido per le ultime 3 partite casalinghe contro Salernitana, Bologna e Venezia a partire da 30 euro totali. I match sono in calendario il 10 aprile (Salernitana), il 1° maggio (Bologna) e il 15 maggio (Venezia). Date e orari sono da confermare".