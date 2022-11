La Roma saluta il Giappone con un 3-3. Pinto lavora per Wijnaldum, occhi su Kamada

Per Karsdorp ipotesi pace. La Roma vuole trattenere Wijnaldum e segue Kamada. Zazzaroni: allarme Mourinho

In ogni caso, sul mercato Mourinho vorrebbe qualche sicurezze in più: "Ha una squadra meno forte dello scorso anno, ma non ha ancora sbattuto i pugni sul tavolo. Secondo me se non rinnovano fino al 2025 con un po' di garanzie tecniche, lui fatica ad arrivare al terzo anno. Non credo che lui voglia continare a fare sacrifici e anche a mangiare questa me**a". A parlare è stato il giornalista e direttore de 'Il Corriere dello Sport' Ivan Zazzaroni. A proposito di cessioni, invece, la più imminente dovrebbe essere comunque quella di Rick Karsdorp, che si è sottoposto alla visita medica richiesta dalla Roma con uno specialista prima di rientrare in Olanda, rispondendo anche a domande su una sua possibile depressione. Pinto vuole solo cederlo a titolo definitivo, ci sono alcuni club interessati dalla Juve alla Ligue 1, ma senza offerte concrete la società proverà a mediare per una riconciliazione con Mourinho. Di sicuro lo Special One spera di riavere Wijnaldum, che punta a rendersi disponibile per il ritiro in Portogallo e tornare a regime a febbraio. Intanto, però, Pinto sta lavorando con il PSG per trattenere il centrocampista anche oltre il prestito, con un ulteriore sconto sugli 8 milioni del riscatto, anche puntando sulla scadenza nel 2024 e i buoni rapporti tra le società.