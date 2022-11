Roma, piace Soyuncu del Leicester: forte e bravo in marcatura

Se nell’immediato la priorità è trovare un giocatore in grado di rimpiazzare il prima possibile Rick Karsdorp, il reietto, i radar del g.m. giallorosso Tiago Pinto si sono già accesi da tempo in vista del prossimo mercato estivo, scrivono Andrea Pugliese e Emanuele Zotti su La Gazzetta dello Sport. Sulla lista dei desideri di José Mourinho c’è sempre un quinto difensore in grado di far rifiatare Smalling e, magari, mettere in discussione le attuali gerarchie del tecnico portoghese. Trovare un centrale di sicura affidabilità a prezzo di saldo non sarà sicuramente facile ma, in questo senso, una chance da non lasciarsi sfuggire può arrivare direttamente dalla Premier League (un mercato che nei giorni scorsi ha suscitato riflessioni pubbliche anche da parte di Mou).