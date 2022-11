Bove: “Il futuro? Sto bene a Roma, vedremo. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio”

Il centrocampista aggiunge: "Il viaggio è stato lungo, non cerchiamo alibi, abbiamo avuto parecchi giorni qui e siamo contenti di questa esperienza"

Hai fatto una grande partita. "Grazie per i complimenti, credo sia comunque stata una bella partita, ringraziamo i tifosi che ci hanno seguito fino in Giappone, è stata una belissima esperienza".

Avete sofferto la stanchezza? "Il viaggio è stato lungo, non cerchiamo alibi, abbiamo avuto parecchi giorni qui e siamo contenti di questa esperienza".

Nel secondo tempo vi siete trovati meglio? Secondo te è più una questione di modulo o di atteggiamento? "Non credo sia stata una questione di modulo, l'atteggiamento è stato diverso da parte di tutta la squadra. Per questo abbiamo fatto meglio e siamo risciti a recuperare".

Cosa ti porti a Roma di questo viaggio in Giappone? "Una bellissima esperienza, ho conosciuto una nuova cultura, belissimi posti, una dedizione allo sport".

Non stai giocando tantissimo, puoi partire a gennaio? "Non te lo so dire, sono concentrato sulla squadra e con il mister. Sto benissimo qui, con la mia squadra e il mio allenatore, poi vedremo".