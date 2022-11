Calciomercato Roma, Shomurodov via solo a titolo definitivo. Piace a Monza e Torino

Eldor Shomurodov può lasciare la capitale. L'attaccante uzbeko interessa a due club di Serie A, ma la Roma vuole cederlo solo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. Secondo tuttomercatoweb, Monza e Torino sono le ultime squadre che hanno chiesto informazioni per il giallorosso. Se dovesse arrivare la giusta offerta Shomurodov potrebbe andare via da Trigoria.