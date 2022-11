USA, McKennie confessa: “Il mio idolo calcistico è Francesco Totti”

Francesco Totti è uno dei campioni che ha fatto la storia, amato e stimato in Italia così come in tutto il resto del mondo. A lui si sono ispirati tanti bambini e ragazzi, alcuni di loro sono diventati anche professionisti e si stanno giocando addirittura il Mondiale. Come Weston McKennie, che dal ritiro degli USA in Qatar ha raccontato alcune curiosità su di lui: "Il mio idolo calcistico? Francesco Totti". Così il giocatore della Juventus ha ammesso la sua passione per l'ex capitano della Roma in un botta e risposta con l'ex calciatrice Melissa Ortiz, attraverso i canali della nazionale a stelle e strisce.