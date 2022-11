Roma, Mourinho saluta il Giappone: “Grazie mille, è sempre un piacere venire qui”

Domani i giallorossi torneranno nella Capitale e lo Special One ha concesso alla squadra 12 giorni di vacanza

E' finita la tournée della Roma in Giappone e Mourinho ha salutato il paese su Instagram: "Grazie mille Giappone. Sempre speciale venire qui. Ci vediamo presto". Domani i giallorossi torneranno nella Capitale e lo Special One ha concesso alla squadra 12 giorni di vacanza. In mattinata la Roma ha pareggiato 3-3 contro lo Yokohama F. Marinos. Nessuna vittoria nelle due amichevoli nell'estremo oriente, venerdì era arrivato un altro pareggio con il Nagoya Grampus. Anche Pellegrini ha salutato il paese sui social: "Esperienza fantastica" e Tammy Abraham: "Grazie Giappone".