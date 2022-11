Spagna-Germania, reunion giallorossa in Qatar: Dzeko e Pjanic insieme allo stadio

La tournée in Giappone non ha scaldato i cuori dei tifosi romanisti, ma ci hanno pensato Edin Dzeko e Miralem Pjanic ieri sera. I due bosniaci erano insieme allo stadio Al Bayt per vedere Spagna-Germania. Il big match è terminato 1-1 grazie alle reti di Morata e Fullgruk. Gli ex compagni di squadra ai tempi della Roma hanno passato la serata insieme e hanno pubblicato le foto sui social. Il centrocampista qualche giorno fa aveva incontrato anche Totti. Francesco è stato in Qatar nei giorni scorsi per alcune attività commerciali.