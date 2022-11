Svilar sbaglia, ma Zaniolo e Shomurodov salvano la Roma: con lo Yokohama finisce 3-3

La Roma chiude la tournée in Giappone con un pareggio per 3-3 contro lo Yokohama F. Marinos. Reti di Zaniolo, Ibanez e Shomurodov. Al 9' passano in vantaggio i giapponesi con un colpo di testa di Eduardo. Svilar poco reattivo e si fa passare il pallone sotto le gambe. Timida reazione dei giallorossi al 14' con Ibanez che calcia con il destro da dentro l'area di rigore ma colpisce l'esterno della rete. Doccia fredda per lo Special One che al 32' perde per infortunio Tahirovic. Problema alla coscia destra per il giovane centrocampista che ha abbandonato il campo quasi in lacrime. Poco prima della fine del primo tempo lo Yokohama trova il raddoppio. Nishimura calcia e prende il palo, ma la sfera finisce sulla schiena di Svilar e si insacca in rete.