Roma, concessi 12 giorni di vacanza: a metà dicembre la partenza per il Portogallo

La Roma ha pareggiato contro lo Yokohama F. Marinos e ha terminato la tournée in Giappone. Domani ritornerà nella capitale ma non riprenderanno subito gli allenamenti. Infatti Mourinho ha concesso alla squadra 12 giorni di riposo e i calciatori andranno in vacanza prima della partenza per il Portogallo. I giallorossi svolgeranno in Algarve la seconda parte della preparazione per il ritorno in campo fissato il 4 gennaio contro il Bologna. Difficile vedere Solbakken con il resto della rosa per la tournée, mentre lo Special One spera di avere a disposizione Wijnaldum. L'olanese sta continuando a lavorare per tornare in condizione nel 2023.