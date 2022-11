Roma, in Portogallo possibile amichevole col Cadiz. Dalla Spagna: accordo vicino

La Roma sta per tornare a casa dalla tournée in Giappone, poi a metà dicembre i giallorossi partiranno per il secondo ritiro in Algarve, Portogallo. La squadra di Mourinho continuerà la preparazione in vista della ripresa del campionato del 4 gennaio col Bologna e, come accaduto in Asia, potrebbero esserci delle amichevoli. Come riporta 'Andalucia Informacion', infatti, a dicembre è previsto un match tra la Roma e il Cadiz. Secondo il portale spagnolo sarebbe vicina la chiusura dell'accordo tra i club, con la data che potrebbe essere fissata in venerdì 16 dicembre, appunto in Algarve. I giallorossi quindi affronterebbero la squadra della Liga, penultima in classifica, allenata dallo spagnolo Sergio. Si resta in attesa di comunicazioni e conferme ufficiali dai club.