Wijnaldum conta i giorni. La Roma tratta col Psg per un riscatto (quasi) a zero

Tornare ad allenarsi in gruppo in Portogallo per farsi rivedere in campo tra fine gennaio e i primi di febbraio, verosimilmente il 4 contro l’Empoli. Il countdown per Gini Wijnaldum scandisce con impazienza ore, minuti e secondi. Ma non manca troppo nemmeno alla fine del prestito dell’olandese che la Roma non ha potuto ammirare in campo fatta eccezione per quella manciata di attimi contro la Salernitana prima di Ferragosto e prima della frattura della tibia. Dando per (quasi) certo il suo ritorno a febbraio Wijnaldum potrebbe giocare 15 partite. Quante al top dopo un infortunio così? Mourinho spera una decina. Poi il campionato finirà e Gini sarebbe destinato al ritorno al Psg. Una eventualità che nessuna delle parti in causa si augura. Per questo già in questi giorni Tiago Pinto ha ripreso contatti con la dirigenza parigina, consapevole del fatto che il centrocampista non ha potuto dare l’apporto sperato. Il riscatto era stato stabilito intorno agli 8 milioni, ma vista la situazione si punta a un forte sconto considerata pure la scadenza al 2024 di Wijnaldum col Psg.