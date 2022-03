Udinese-Roma, Zaniolo e Pellegrini diffidati ma titolari. Barcellona su Svilar

I giallorossi hanno lasciato l'Olanda dopo la rifinitura. Contro l'Udinese dovrebbero giocare i titolari compresi Pellegrini e Zaniolo. Raggiunta la dodicesima posizione nel ranking UEFA. Bereszynski ha confermato i contatti con Pinto

Sembrava tutto fatto per l'arrivo di Svilar alla Roma. Sul portiere, però, sembra essere piombato il Barcellona alla ricerca di un successore di Ter Stegen. Il serbo classe '99 resta comunque ampiamente alla portata di Pinto che rimane in vantaggio sui concorrenti. Da un affare che potrebbe essere chiuso a un altro che non è andato in porto. Si tratta di Bereszynski. Il terzino della Sampdoria, infatti, ha rivelato di essere stato contattato dai giallorossi raccontando come il tutto sia stato fermato a causa delle formule. La Roma lo chiedeva in prestito mentre sia il calciatore che i blucerchiati avrebbero preferito un trasferimento definitivo.