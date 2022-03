Udinese-Roma, le probabili formazioni di Cioffi e Mourinho

I giallorossi devono continuare la striscia di risultati utili consecutivi che dura ormai dalla vittoria di Cagliari dello scorso gennaio. Per Mourinho il dubbio più grande è legato a Zaniolo e Pellegrini entrambi diffidati e a rischio per il derby

La Roma è pronta a tornare in campo dopo la vittoria europea contro il Vitesse. I giallorossi devono mantenere il trend positivo che dura ormai da sette partite di campionato per continuare a sperare nel quarto posto, adesso lontano sei punti. Per Mourinho ci sono dei dubbi di formazione: Mkhitaryan e Kumbulla, entrambi squalificati, saranno sostituiti da Ibanez e Oliveira ma il vero nodo è legato a Zaniolo e Pellegrini. I due giallorossi sono entrambi diffidati e in caso di ammonizione salterebbero il derby del 20 marzo. I tre punti di Udine sono fondamentali per la rincorsa alla Juventus ma la possibilità di perdere per la stracittadina due pedine fondamentali come sono il 7 e il 22, potrebbe far pensare lo Special One di escludere almeno uno dei due dalla formazione titolare. Sugli esterni torna Karsdorp dal primo minuto insieme a Zalewski, recuperato dalla distorsione alla caviglia rimediata contro l'Atalanta. Cioffi invece sceglie la formazione migliore possibile con Silvestri tra i pali, Pereyra a dare qualità al centrocampo e a supportare la coppia d'attacco Deulofeu-Beto.