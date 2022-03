Primavera, domani Roma-Atalanta. De Rossi: “Non dobbiamo guardare la classifica”

Il tecnico: "Dobbiamo giocare con la stessa concentrazione tutta la partita"

"Analizziamo tutte le partite per cercare sempre di far tirare fuori il massimo alla squadra. A Verona la nostra partita meno brillante di quest'anno. Dobbiamo trovare tranquillità e non guardare la classifica perché a volte questo vantaggio può diventare negativo. A Bergamo abbiamo fatto una prestazione bellissima. Ben venga questo avversario che ci aiuterà a farci maturare perché l'alternanza tra primo e secondo tempo non ci porterà da nessuna parte. Le squadre ci affrontano sempre al massimo, per noi è un onore. I miei ragazzi devono incontrare difficoltà ma per merito degli avversari. Dobbiamo giocare con la stessa concentrazione tutta la partita" ha detto Alberto De Rossi, tecnico della Roma Primavera, ai microfoni di Roma Tv+ alla vigilia di Roma-Atalanta.