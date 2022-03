La Roma è partita in direzione Udine: terminato il soggiorno olandese

Dopo i tre giorni passati ad Arnhem, i giallorossi sono partiti alla volta della Dacia Arena dove domani affronteranno la difficile trasferta contro l'Udinese

Dopo la rifinitura svolta in mattinata nel centro sportivo di Popendal, gli uomini di Josè Mourinho sono partiti nel pomeriggio in direzione Udine dove domani affronteranno l'Udinese di Gabriele Cioffi. Si chiudono così i tre giorni di soggiorno olandese per la Roma che tornerà in Italia e dovrà affrontare un finale di marzo molto complicato, tra la trasferta di domenica, il ritorno degli ottavi di Conference League contro il Vitesse e il derby contro la Lazio. La partenza della squadra è stata ripresa e pubblicata su twitter sull'account ufficiale del club.