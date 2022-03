Buon compleanno Fedayn! Lo storico gruppo compie 50 anni

Uno dei primi gruppi della Curva Sud, nato e cresciuto al Quadraro

Guardando la Curva Sud li trovi in alto a sinistra. Sono i Fedayn Roma, nati 50 anni fa nel quartiere Quadraro da un'idea di un gruppo di amici, appartenenti alla stessa zona della città e spinti dall'amore e dalla voglia di aggregarsi per tifare la Roma, considerando lo stadio come un punto di incontro (oltre al quartiere) per ridere, scherzare e vivere insieme le emozioni della squadra del cuore. Già dai tempi del C.U.C.S. i Fedayn decisero di rimanere autonomi e, contemporaneamente, diventarono uno dei gruppi storici d'Italia.