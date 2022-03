Roma, accordo raggiunto con Svilar: presto le visite mediche

Il portiere avrebbe rifiutato tutte le altre pretendenti tra cui Real Sociedad e Barcellona per trasferirsi nella Capitale

La Roma mette a segno il primo colpo per il futuro. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, i giallorossi hanno raggiunto l'accordo definitivo sulle cifre con Svilar. Il portiere del Benfica classe '99 non rinnoverà il contratto con i portoghesi e ha respinto gli assalti delle altre pretendenti tra cui Real Sociedad e Barcellona con la volontà di trasferirsi nella Capitale. Da fissare le visite mediche che avverranno nel giro di poco, entro i prossimi 10 giorni. Il serbo lascia il Benfica, dove gioca dal 2017/18, dopo aver indossato la casacca sia del prima (con cui ha collezionato 3 presenze in Champions League) che della seconda squadra. L'estremo difensore gode da tempo anche dell'approvazione di Mourinho che quando lo affrontò con il Manchester United lo definì: "Un ragazzo bestiale. Un fenomeno assoluto“.