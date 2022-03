Mercato Roma, Bereszynski: “A gennaio interessavo ai giallorossi”

Il 29enne polacco ha svelato la sua vicinanza al trasferimento in giallorosso nel mercato invernale: "Certamente si sono svolte discussioni ma l'unica opzione era un trasferimento a titolo definitivo"

Bartosz Bereszyński è stato uno dei nomi più frequentemente accostati alla Roma nel mercato invernale per la fascia destra. Il terzino della Sampdoria ha rilasciato un'intervista al quotidiano polacco Przegląd Sportowy, nella quale tra i tanti temi affrontati, ha parlato proprio dell'interessamento dei giallorossi nei suoi confronti e del perché la trattiva sia alla fine saltata: "Non so cosa si possa chiamare "vicino", ma in realtà ero tra i due o tre giocatori che interessavano alla Roma. Ci sono state discussioni molto preliminari, ma per completare un trasferimento molti fattori devono combaciare. Nel mio caso, l'unica opzione era un trasferimento a titolo definitivo, anche per garantire alla Sampdoria una determinata somma di denaro. Nella finestra di mercato invernale i club si concentrano nel tappare i buchi nella rosa e non è il momento migliore per trasferirsi. Non ho idea di quante volte sono stato contattato perché i miei manager sanno cosa mi soddisferebbe e non devono consultarmi per tutto. Certamente si sono svolte discussioni".