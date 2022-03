Femminile, Spugna: “L’Empoli non è da sottovalutare, ci vorrà molta attenzione”

Le parole dell'allenatore: "E' una semifinale e va affrontata come tale. Ci sono 180 minuti però dobbiamo andare lì e fare una grande partita, deve esserci la giusta tensione"

