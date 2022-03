Ranking Uefa, Roma al dodicesimo posto: ora il Siviglia dista solo un punto

La squadra di Mourinho continua a salire nella special graduatoria della Uefa, il Siviglia è ormai ad un passo ma la top ten rimane molto lontana

La Roma grazie alla vittoria nell'andata degli ottavi di finale di Conference League contro il Vitesse, continua a scalare la classifica del ranking Uefa. I giallorossi si trovano al dodicesimo posto con 88 punti, lo stesso occupato al termine dei gironi, ma ora la distanza dal Siviglia è di un solo punto. La top ten è però molto lontana visto che il decimo posto è occupato dall'Atletico Madrid che ha collezionato 101 punti. La Roma è la seconda italiana in classifica, alle spalle della Juventus ottava con 107 punti. La graduatoria prende in considerazione i risultati ottenuti dai club negli ultimi cinque anni nelle coppe europee e i giallorossi in questo lasso di tempo si sono messi alle spalle squadre di grande blasone come il Tottenham (13esimo), l'Ajax (14esimo) e il Borussia Dortmund (17esimo). Le altre italiane sono lontane in classifica: Inter, Napoli e Atalanta formano un terzetto dal 23esimo al 25esimo posto in graduatoria. La Lazio occupa invece il 30esimo posto con 53 punti mentre il Milan è 43esimo con 38 punti.