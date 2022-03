Pericolo “giallo” per Pellegrini e Zaniolo: derby a rischio

Domani a Udine i due dovranno stare molto attenti a non essere ammoniti

Esperti sono esperti, del pericolo sono ben consapevoli poi, come dice Mourinho, non si può pensare a cosa non si può controllare, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Ma a controllare se stessi sì, ecco perché domani contro l’Udinese Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini dovranno stare molto attenti a non essere ammoniti. Diffidati, in caso di giallo salterebbero il derby della settimana prossima. Per il capitano, soprattutto, sarebbe una beffa incredibile visto che all’andata era stato espulso, con polemica, proprio contro i friulani e aveva dovuto saltare la partita contro la Lazio. Quella, neppure a dirlo, a cui tiene di più. Ci tiene tanto anche Zaniolo che, secondo le voci di social e radio ieri, magari potrebbe essere risparmiato contro i friulani proprio pensando al derby. Ma Mourinho non sembra avere voglia di fare troppi calcoli.