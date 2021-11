La Roma prepara la ricetta anti Zorya: Zaniolo verso il riscatto. Umiltà Felix

I giallorossi sono tornati oggi a lavoro in vista della partita di Conference League giovedì. Il 22 scalpita dopo Genova. Il ghanese è un campione anche fuori dal campo mentre la società, ha chiuso per un nuovo partner e torna viva la pista Planes

La Roma punta anche a recuperare l'attaccante da 40 milioni, ovvero Tammy Abraham. I numeri non viaggiano a favore del centravanti inglese, che sembra emulare la prima stagione di Dzeko in giallorosso. Si sacrifica per la squadra e arriva anche alla conclusione, ma la mira è da rivedere. Osservando al reparto arretrato invece, il 32enne Smalling dovrà essere l'acquisto di Mourinho per il prosieguo della stagione. Bisogna rilanciare l'ex Manchester e magari contro il Zorya sarà l'occasione giusta. Anche per Boniek alla Roma serve un centrale difensivo di livello. Chissà che non possa essere già in casa e che debba solo essere recuperato.