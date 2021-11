Giudice Sportivo: stop per Veretout. In diffida Abraham, Mancini e Karsdorp

Rese note le sanzioni in seguito all'ultimo turno di Serie A. Prima ammonizione per Felix

Rese pubbliche le decisioni del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, in merito all'ultimo turno di campionato. Una giornata di squalifica per Jordan Veretout (domani parlerà nella conferenza stampa pre Zorya) che era diffidato. Restano in diffida Abraham, Cristante, Karsdorp e Mancini. Prima ammonizione per il protagonista assoluto del match di Marassi: Felix Afena-Gyan. Con lui prima ammonizione anche per il team manager giallorosso Valerio Cardini.