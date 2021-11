Villar in isolamento domiciliare: “Mi manca il mio migliore amico”

Positivo al covid-19 il centrocampista non riesce a stare senza il suo amico

Gonzalo Villar, chiuso in casa a causa della positività al covid-19, non riesce a smettere di pensare al suo migliore amico: il pallone. Un amore nato da piccolo, che non passa mai, anche in questo periodo in cui lo spagnolo non riesce a giocare come vorrebbe. L'arrivo di José Mourinho non ha aiutato l'ascesa del centrocampista. Da quando il portoghese siede sulla panchina della Roma non ha avuto lo spazio che immaginava, anzi, dopo la brutta prestazione contro il Bodo le sue possibilità sono diminuite nettamente. Ma nonostante tutto, l'amore per il pallone non è mai svanito.