Boniek: “Alla Roma serve un difensore centrale. Felix mi ha impressionato”

'Bello di notte' ha dato un consiglio alla società sul mercato. Un giudizio anche sul talento ghanese e Zalewski

Zibi Boniek, presidente onorario della federazione polacca e vicepresidente esecutivo dell’UEFA, ha parlato ai microfoni di Retesport nel corso di 1927. Ecco le sue dichiarazioni sulla Roma: “Sono felice della vittoria giallorossa a Genova, serviva un successo dopo un mese di gravi difficoltà. Felix? Ha segnato due grandi gol, mi ha impressionato per la velocità d’esecuzione, speriamo faccia bene”. Sul modulo e su Mourinho: “La Roma giocando con due punte può esser molto più pericolosa: Mourinho ha tante alternative nel ruolo ed è giusto proseguire su questa strada. La Roma a mio giudizio dovrebbe cercare un difensore centrale a gennaio, un dominante stile Aldair per intenderci, soprattutto se dovesse proseguire a giocare con le due punte”. E su Zalewski: "Nico fa parte del gruppo dei 40-50 calciatori che possono esser chiamati dalla Nazionale maggiore, ha giocato con l’Under qualche giorno fa, ma presto tornerà in Nazionale A".