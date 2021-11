La Roma ufficializza un nuovo partner: One Of Us

Il club giallorosso ha reso noto il nuovo partner. Si stratta di un'iniziativa per scoprire nuovi talenti che sono nell'ombra. Tutti coloro che vorranno mettersi in gioco potranno farlo con One Of Us

La Roma ha ufficializzato un nuovo partner. One Of Us è stato scelto dal club per regalare un sogno. Questo è il primo ecosistemadigitale che permette di regalare una speranza ai calciatori che vogliono coltivare le proprie aspirazioni. Come ha riportato la società: "Il nuovo Partner scopre il talento e premia il merito attraverso un processo di selezione in App e in una seconda fase attraverso selezioni fisiche sul campo. È aperto a tutti i giocatori non professionisti che credono in se stessi e si sentono pronti a mettersi in gioco per il loro sogno". Il comunicato continua spiegando cosa dovrannofare coloro che verranno selezionati: "I prospetti che verranno selezionati saranno valutati sul campo da tecnici qualificati dell’ AS Roma e One Of Us : i migliori 22, più 8 riserve, potranno continuare a inseguire il proprio sogno accedendo al talent e giocando la finale. Al termine di questa sfida, il prospetto che avrà maggiormente impressionato i tecnici verrà tesserato e firmerà un contratto con l’AS Roma per la stagione 2022-23". Un'iniziativa che ha fatto scatenare tutti i dilettanti della capitale, ma non solo.