Roma-Zorya, arbitra il romeno Kovacs

Gli assistenti dell'arbitro Kovacs, che andranno a completare la terna romena, saranno Marinescu e Artene, con Chivulete come quarto uomo. Come già noto, il Var non è contemplato nella fase a gironi e per buona parte della competizione, condizione che riporta indietro di qualche anno la modalità d'arbitraggio delle partite e lascia fermi a quattro il numero di arbitri in campo.