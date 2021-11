Roma-Zorya, le probabili formazioni: torna Zaniolo, riposa Pellegrini

Dopo la panchina contro il Genoa, il ventidue giallorosso potrebbe tornare in campo dal primo minuto, con Mourinho pronto a replicare la coppia d'attacco Shomurodov-Abraham

Dopo la vittoria di Genova contro i grifoni, la Roma tornerà in campo giovedì in Conference League. All'Olimpico arriverà lo Zorya Luhansk, squadra ucraina che i giallorossi hanno già sconfitto per 3-0 in trasferta, risultato che Mourinho vorrà replicare per restare nella scia del Bodo Glimt, sperando che i norvegesi inciampino in queste ultime due uscite.