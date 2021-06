La Roma di Mourinho prende forma. Mkhitaryan rinnova, sogno Donnarumma

La conferma dell'armeno è il primo passo verso la costruzione della nuova rosa: Mourinho e Pinto studiano gli inserimenti per ogni reparto

La Roma di Mourinho comincia lentamente a prendere forma. Dopo i confronti ì tra Tiago Pinto e Raiola, Henrikh Mkhitaryan ha ufficialmente firmato il rinnovo: resterà in giallorosso fino al 30 giugno 2022. Una buona notizia per il tecnico portoghese, che sembrerebbe aver messo da parte i dissapori nati con l'armeno ai tempi dello United per non privarsi della sua esperienza. Il reparto offensivo in ogni caso non corrisponde ancora ai progetti di Mourinho: il nuovo tecnico vuole l'inserimento di un'altra pedina, magari in sostituzione a Dzeko, che sta considerando l'offerta dei Los Angeles Galaxy. Sarà da valutare El Shaarawy, che in attesa del nuovo tecnico inaugura una scuola calcio. Resta ovviamente nella categoria sogni Ronaldo, che inoltre - come rivela Cassano - non è in ottimi rapporti con lo Special One. Resta invece calda la pista per Andrea Belotti, seguito anche dall'Atalanta di Gasperini, ma non c'è intesa sul prezzo: la Roma non vuole spendere più di 15 milioni, mentre il presidente Cairo non ne accetta meno di 25.