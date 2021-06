La Roma di Mou ora sogna in grande: da Donnarumma a Xhaka passando per Boateng

Lo Special One ha ridato ai giallorossi l'attenzione mediatica che meritavano. Si tratta con i più importanti procuratori del calcio europeo come Mendes e Raiola

Belotti, Donnarumma, ma anche Xhaka. Nomi impensabili, chi più chi meno, fino a qualche tempo fa, quando il mese di giugno dai tifosi era visto come un’agonia. Si pensava solo a fare mercato in uscita, adesso invece l’arrivo di Mou e la vicinanza a procuratori di un certo spessore come Mendes e Raiola fa pensare che la Roma possa non solo sognare ma anche arrivare concretamente a obiettivi importanti. Un nome nella lista degli assistiti del portoghese è quello di Rui Patricio, del Wolverhampton. Con Mirante e Farelli che hanno già salutato i compagni di squadra, e con Fuzato pronto a rimanere come secondo, Mourinho vuole tra i pali un giocatore esperto. Il profilo di Rui Patricio sarebbe perfetto, visto che ha un contratto in scadenza nel 2022 e non costerebbe più di 10 milioni. In porta però non mancano sondaggi per i giocatori della scuderia di Mino Raiola, come Areola, che però chiede uno stipendio di 3 milioni, o lo stesso Donnarumma che da poco ha divorziato con il Milan. Gigio verrebbe a parametro zero e chiederebbe un ingaggio di 10 milioni, ma l’ostacolo più grande è la commissione per Mino Raiola. Oltretutto, su di lui, ci sono molte big d’Europa.

In difesa occasione Boateng, Koopmeiners e Xhaka verso il sì

Da qualche giorno i tifosi della Roma vivono con la speranza di poter vedere in giallorosso Jerome Boateng, che ha concluso dopo 10 anni la sua avventura al Bayern Monaco. Il tedesco ha due offerte, una della Roma e l’altra del Monaco. Mourinho in prima persona ha chiesto il centrale difensivo, che ora si è preso qualche giorno per poter riflettere del suo futuro. A centrocampo i due nomi caldi sono Koopmeiners e Xhaka ed entrambi hanno confermato l’interesse della Roma. Il giocatore dell’AZ Alkmaar ha rivelato che le cose stavano “andando nella direzione giusta con i giallorossi”, anche se il club olandese avrebbe frenato la trattativa. Per Xhaka, invece, si potrebbe chiudere in due settimane. L’Arsenal chiede 20 milioni, mentre la Roma ne offre 15 più bonus e pensa di inserire una contropartita come Under o Diawara. In attacco i tifosi sognano un grande colpo, con Dzeko che potrebbe salutare la Capitale. Un nome in lista è quello di Belotti anche se l’ostacolo Torino è difficile da sormontare. La Roma vorrebbe spendere non più di 15 milioni per il calciatore in scadenza, mentre Cairo ne continua a chiedere 25.

Calciomercato in uscita

Dopo essere sembrato a un passo dall’addio, ora per Mkhitaryan il futuro sembra sorridere. Ieri sera ha infatti chiamato Tiago Pinto e ha aperto alla permanenza. Il futuro di Florenzi invece è lontano da Parigi, così come da Roma. Sulla fascia destra si deciderà di puntare su Karsdorp e così l’ex capitano giallorosso cerca squadra. Per lui è probabile la destinazione Inter. In uscita c’è anche Pastore, anche è il più difficile da piazzare. La volontà è di tornare in Argentina, anche se l’ingaggio è molto alto e non tutti i club sono disposti ad accontentarlo. Per Under, nei giorni scorsi il Milan ha sondato il terreno. Non è esclusa però una cessione in Turchia, al Fenerbahce.