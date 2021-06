Gollini verso la Capitale: Roma in vantaggio sulla Lazio per il portiere

Il portiere è ancora nel mirino dei giallorossi. Atalanta su Musso

Dopo quattro anni e mezzo Gollini e l'Atalanta sono pronti a dirsi addio. Un anno fa sembrava intoccabile, ma ora dopo una stagione di alti e bassi ha perso la fiducia di Gasperini e anche il treno per l'Europeo, si legge su Il Giorno. Lo scorso anno Mourinho voleva Gollini al Tottenham e adesso lo porterebbe volentieri a Trigoria. Il prezzo è un ostacolo: l'Atalanta lo valuta venti milioni e non vuole scendere sotto a questa cifra, mentre la Roma cerca soluzioni più economiche. Sul portiere ci sarebbe anche la Lazio, ma 20 milioni è una cifra fuori portata per gli standard di Lotito. Una volta partito Gollini, l'Atalanta lancerà l'assalto a Musso, valutato 25 milioni e nel mirino della stessa Roma.