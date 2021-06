Roma, El Shaarawy apre la sua scuola calcio: “Inizia un nuovo capitolo”

L'attaccante giallorosso dà il via alla Stephan El Shaarawy Academy sui campi del Legino, la sua prima squadra: "Non ho mai dimenticato dove sono cresciuto"

Ha inizio una nuova esperienza per Stephan El Shaarawy. L'attaccante giallorosso ha infatti annunciato sul suo profilo Instagram l'apertura della sua scuola di calcio estiva, la Stephan El Shaarawy Academy. I corsi si terranno sui campi dell'U.S.D. Legino, la squadra di Savona in cui l'esterno offensivo ha mosso i suoi primi passi da calciatore. "Oggi è un giorno importante. Oggi inauguro la mia Scuola Calcio, nella mia città, nel campo dove ho mosso i primi calci e insieme alla società nella quale sono cresciuto", scrive su El Shaarawy su Instagram. "Oggi si apre un nuovo capitolo e spero, con questo progetto, di poter aiutare tutti quei bambini che come me rincorrono i propri sogni. Legino non significa soltanto calcio e passione, elementi che accomunano tante realtà, ma significa soprattutto rispetto, uguaglianza e crescita. Giocando a calcio ho avuto la fortuna di girare il mondo, ma non ho mai dimenticato da dove vengo e dove sono cresciuto: Legino, Savona, Casa".