Roma, quasi fatta per Gerson al Marsiglia: ecco il guadagno giallorosso

Il centrocampista brasiliano ritorna in Europa dopo due ottime stagioni con il Flamengo: alla Roma il 10% sulla rivendita

Non solo cessioni di esuberi, per riempire le casse e mettere a segno alcuni colpi fondamentali sul mercato. La Roma può infatti guadagnare liquidità anche per via indiretta, attraverso le clausole di giocatori passati a Trigoria negli ultimi anni. È il caso di Gerson: il centrocampista, di proprietà dei brasiliani del Flamengo, è infatti pronto a tornare in Europa, come riporta il portale brasiliano globoesporte.com. Il Marsiglia, dopo diversi contatti nelle ultime settimane, ha messo sul piatto un'offerta di 25 milioni più 5 di bonus per assicurarsi il giocatore, fortemente richiesto dal tecnico Sampaoli. Se la trattativa andasse in porto, alla Roma spetterebbe il 10% sulla rivendita, dunque 2,5 milioni, soldi pronti a essere immediatamente reinvestiti nel primo mercato dell'era Friedkin.